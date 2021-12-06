РИАМО - 6 дек. Президент России Владимир Путин поучаствует в церемонии запуска движения пассажирских поездов на новых станциях Большой кольцевой линии Московского метрополитена на участке от «Мневников» до «Каховской» 7 декабря, сообщается на сайте Кремля.

7 из 10 станций этого участка будут пересадочными. Они позволят пассажирам пересесть на 7 радиальных линий метро и 2 линии МЦД.

Предполагается, что этими станциями будут пользоваться свыше 200 тыс. пассажиров ежедневно.

Протяженность БКЛ составляет 70 км, на ней находится 31 станция. Линия соединит радиальные линии подземки на расстоянии до 10 км от действующей кольцевой линии.

Запуск всех станций БКЛ позволит разгрузить столичный общественный транспорт на 100 тыс. человек во время часа пик. Еще запуск Большого кольца сделает доступнее более 100 знаковых мест столицы.

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