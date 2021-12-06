РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 дек. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 17 081 случай заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье с 4 по 6 декабря выявили 6 386 случаев заболевания, из них 2 215 – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 601 248 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 775 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 533 098 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.