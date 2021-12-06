РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. В городском округе Люберцы с 29 ноября по 5 декабря вынесли один штраф в размере 50 тысяч рублей за ненадлежащее содержание территории, сообщила начальник управления благоустройства администрации Елена Чиркова в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Сотрудниками административно-технической комиссии вынесено два постановления на общую сумму 6 тысяч рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора. Одно постановление на сумму 50 тысяч рублей за ненадлежащее содержание территории», - сказала Чиркова.

Также с помощью фиксации «фотоловушек» выписали два постановления на сумму 2 тыс. рублей за незаконный сброс мусора.

Чиркова добавила, что с 29 ноября по 5 декабря по системе «Инцидент» жители обратились 12 раз, через «Добродел» - 124 раза. В ЕДС ЖКХ по теме благоустройства поступило 73 обращения.