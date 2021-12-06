РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 дек. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 162 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 31 703 случая инфекции, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

2 215 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 601 248 случаев инфицирования. Скончалось 10 775 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 533 098 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.