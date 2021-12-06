РИАМО - 6 дек. Управление Роспотребнадзора по Московской области запустило горячую линию по вопросам качества и безопасности товаров для детей, а также новогодних товаров, сообщила пресс-служба ведомства.

С 6 по 17 декабря граждане могут получить консультации, касающиеся качества детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания. Также можно задать вопросы о действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Проконсультироваться можно, позвонив по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43, по телефонам горячей линии управления 8-800-550-04-36 и 8-498-684-48-11 или теротделов (контакты доступны на сайте ведомства (http://50.rospotrebnadzor.ru/486)).

Также обратиться за консультацией можно в центре гигиены и эпидемиологии в Московской области.