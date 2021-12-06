РИАМО - 6 дек. За прошедшую неделю подмосковный Центр управления регионом (ЦУР) обработал 4 146 обращений граждан об административно-технических нарушениях, что позволило оперативным службам принять меры по скорейшему устранению проблем, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

Обращения населения фиксируются на «Тепловой карте» ЦУР, это позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Информацию о нарушениях сотрудники центра получают от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств и муниципалитетов.

«За неделю в ЦУР поступило 4 146 обращений, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области. Лидирующие темы: «Уборка газонов, зеленых насаждений от загрязнений»; «Неисправность фонарей наружного освещения»; «Очистка территории тротуара, проезда от снега и наледи». Все эти обращения были отработаны в срок», - сказал глава подмосковного Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Так, за неделю была решена 771 проблема в категории «Уборка газонов, зеленых насаждений от загрязнений». Больше всего нарушений по этой категории оказалось в Королеве, Химках и Мытищах.

По нарушениям, касающимся неисправности фонарей наружного освещения, за неделю было отработано и решено 346 проблем. Наибольшее количество – в Щелкове, Подольске и Люберцах.

335 проблем за неделю было решено в категории «Очистка территории тротуара, проезда от снега и наледи». Наибольшее количество таких нарушений оказалось в Одинцовском округе, Химках и Красногорске.