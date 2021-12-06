РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 62 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 22 723 случая заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье с 4 по 6 декабря выявлено 6 386 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 2 215 случаев заболевания – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 601 248 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 775 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 533 098 человек.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>