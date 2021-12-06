РИАМО - 6 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об отмене карантина по бешенству животных на территории городского округа Клин.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления (3 декабря - ред.) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 10 сентября 2021 года <…>, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории городского округа Клин Московской области: дом 51 деревни Крутцы, деревню Крутцы», — говорится в документе.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. Если бешеное животное укусит, оцарапает и ослюнит человека или питомца, необходимо немедленно обращаться за медпомощью, пока заболевание не распространилось по крови. Прививка бесплатная.

Прививки от бешенства домашним животным необходимо делать 1 раз в год.