РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. С 29 ноября по 5 декабря на дворовых территориях городского округа Люберцы устранили более 110 квадратных метров ям, сообщила начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова в понедельник на еженедельном оперативном совещании.
Она добавила, что на минувшей неделе ежедневно проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 113 единиц спецтехники и 1 255 сотрудников. Собрано и вывезено порядка 331 кубических метров мусора.
Ямы общей площадью 125 кв м отремонтировали в Люберцах за минувшую неделю>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии