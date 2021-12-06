РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. С 29 ноября по 5 декабря на дворовых территориях городского округа Люберцы устранили более 110 квадратных метров ям, сообщила начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Таким образом за прошедшую неделю устранено 10 ям общей площадью более 110 кв. м, из них АО «ЛГЖТ» - 70 кв. м, «ПИК-Комфорт» - 25 кв. м, «Фирма Ф.Ф.-УК» - 9 кв. м, «Содействие» - 5 кв. м», - сказала Чиркова.

Она добавила, что на минувшей неделе ежедневно проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 113 единиц спецтехники и 1 255 сотрудников. Собрано и вывезено порядка 331 кубических метров мусора.

Ямы общей площадью 125 кв м отремонтировали в Люберцах за минувшую неделю>>