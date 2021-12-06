РИАМО - 6 дек. Опрос по организации выделенных полос на дорогах Подмосковья продлен до 31 декабря, в нем участвуют 10 полос, которые предлагают организовать в 2022 году на дорожных участках региона с наибольшим пассажиропотоком, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«По многочисленным просьбам жителей, голосование по организации выделенных полос на дорогах Московской области в 2022 году продлили до конца месяца, до 31 декабря», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Создать выделенные полосы в следующем году предлагается на дорогах Долгопрудного, Мытищ, Балашихи, Люберец, Ленинского округа, Подольска, Красногорска и Химок.

При этом жители Ленинского округа, Мытищ и Домодедова могут проголосовать несколько раз, так как в опросе участвуют не только те города, в которых предлагается сделать полосы, но и ближайшие к ним. Для удобства жителей голосования проходят отдельно по каждому округу в разделе «Опросы».

Чтобы принять участие в опросе необходимо авторизоваться на портале «Добродел», перейти в раздел «Опросы», выбрать муниципалитет и оставить свой голос.

Выделенные полосы, которые наберут больше всего голосов поддержки, планируется организовать в следующем году.