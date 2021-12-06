РИАМО - 6 дек. Управляющая компания из Дмитровского округа привела в порядок старый дом в поселке Икша Дмитровского округа и заплатила штраф 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

Жители многоквартирного дома по ул. Водников, 8 обратились в УК с просьбой отремонтировать конструктивные элементы 67-летнего дома. В компании сначала запланировали ремонт, однако потом ответили на просьбу, что архитектурная отделка фасада и отмостка здания находятся в удовлетворительном состоянии.

Госжилинспекция региона обязала ООО «Управляющая компания ЖКХ» отремонтировать отмостку, фасад и элементы вентиляционной системы многоквартирного дома. Несмотря на то, что организация исполнила предписание в срок, ее оштрафовали на 150 тыс. рублей за нарушение лицензионных требований при управлении МКД. Заплатить пришлось за состояние отмостки, повреждение карниза под кровлей по всему периметру дома, неисправность штукатурно-окрасочного слоя стен фасада, разрушение кирпичной кладки оголовков вентиляционных каналов на крыше.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой, управляющая организация обязана содержать общее имущество дома вне зависимости от возраста здания.

«Возраст – не причина махнуть на такое здание рукой, а, наоборот, повод более тщательно следить за его состоянием. Напомню, что все жители Подмосковья имеют право на безопасность и комфорт своего жилища, за которые платят управляющим организациям», – сказала Федина.

Она добавила, если УК не справляются со своей работой, приходят инспекторы ведомства. И все может закончиться не только серьезными денежными потерями, но и лишением права на данный вид предпринимательства.

Андрей Воробьев подчеркнул важность перехода на новый стандарт работы УК>>