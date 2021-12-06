РИАМО - 6 дек. Машинист столичной подземки потерял сознание в кабине поезда на станции «Мякинино», сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на станции Арбатско-Покровской линии. Движение составов по данной ветке временно остановили.

Машиниста уже заменили на другого, пострадавшему мужчине оказывают медицинскую помощь. В данный момент метропоезда курсируют в штатном режиме.

Ранее на Калужско-Рижской линии метро произошел инцидент с пассажиром. Мужчина на станции «Профсоюзная» спустился с платформы и ушел в тоннель к «Академической».

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