РИАМО - 6 дек. В Московской области запущено производство устройств по приему тары – экопунктов. Оно находится в Климовске городского округа Подольск, сообщает пресс-служба компании «РТ-Инвест» (госкорпорации «Ростех»).

Цех рассчитан на выпуск 200 аппаратов в месяц. В ближайшее время на территории Подмосковья компания «РТ-Инвест» разместит 564 экопункта.

С появлением собственного производства в регионе срок установки аппаратов по приему тары сильно сократится. Можно будет быстро оборудовать экопунктами еще больше школ, парков, МФЦ b физкультурно-оздоровительных комплексов.

Новый производственный цех компании занимает площадь свыше 1 тыс. кв. м. Рабочий процесс идет без выходных. Еженедельно цех выпускает 50 аппаратов. Планируется увеличить мощность предприятия.

На сборку одного экопункта уходит от 2 до 3 дней. Более 80% всех комплектующих для аппаратов произведено в РФ: корпуса, металлоконструкции, модули, датчики, сминатели, моторы и магнитные компоненты.

«На сегодняшний день в регионах установлено 228 таких устройств. За короткое время с их помощью собрано уже более 14 т пластиковой и алюминиевой тары, пригодной для переработки. Создание собственного производства <…> позволит масштабировать проект на другие регионы и быстрее достичь нашей главной цели: «нулевого» уровня захоронения и полного отказа от мусорных полигонов», – подчеркнул гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов отметил, что география проекта по сбору вторичных ресурсов через экопункты расширяется с каждым днем. До конца года аппараты установят в 13 округах региона, а для жителей будет введена система мотивации – скидки и бонусы на различные сервисы, что станет важным шагом на пути к осознанному потреблению и раздельному сбору отходов.

Экопункты подключены к областной системе мониторинга, благодаря этому единый оператор оперативно вывозит собранное вторсырье.

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