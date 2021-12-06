РИАМО - 6 дек. Гранты Российского научного фонда по итогам текущего года получат 74 подмосковных проектов. Речь идет о приоритетном направлении деятельности «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами», сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«74 проекта из Московской области стали победителями конкурса РНФ в 2021 году. Все они получат гранты на проведение научных исследований в 2022-2023 годах. Ежегодная поддержка Фонда для каждого проекта составит порядка 1,49 млрд рублей», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

16 проектов представили Московский физико-технический университет (г.о. Долгопрудный) и Пущинский научный центр биологических исследований (г.о. Пущино). А 8 проектов принадлежит Институту физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна (г.о. Черноголовка).

Кроме того, среди проектов-победителей находятся разработки Института проблем химической физики в Черноголовке, Института теоретической и экспериментальной биофизики в Пущине, Объединенного института ядерных исследований в Дубне Государственного университета «Дубна» и других институтов.

Всего на конкурсе победили проекты из 443 учреждений. Всего было подано несколько десятков тысяч проектов.