РИАМО - 6 дек. За прошлую неделю увеличилось количество обращений среди жителей Подмосковья в социальных сетях после обильного снегопада, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«Самое большое количество обращений мы получили по дорогам и транспорту, благоустройству и энергетике», - рассказала Звягина на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что по дорогам и транспорту обращения выросли на 40%, больше всего жалоб по уборке снега поступило из Одинцова, Пушкина и Солнечногорска. По общественному транспорту больше всего обращений было из Красногорска. Люди жаловались на несоблюдение расписания городских маршрутов, а также на неработающие терминалы оплаты.

По теме благоустройства число обращений выросло на четверть. В основном рост связан с погодными условиями. Так, после обильного снегопада было много жалоб по уборке снега во дворах, парках и скверах. Больше всего таких жалоб было в Пушкине, Одинцове и Долгопрудном.

Кроме того, в соцсетях зрители выражали свои эмоции и от шоу «Ледниковый период».

«Ледовое шоу «Ледниковый период» стартовало в Подмосковье. Оно уже прошло в Красногорске и Химках. Жителям очень нравится, они благодарят», - подчеркнула Звягина.

Она добавила, что шоу пройдет еще в 12 муниципалитетах.

Также Звягина рассказала, что в социальных сетях публикуются посты с новогодними украшения городов, жители также реагируют позитивно.