РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В подмосковном Подольске выявили 4 опасные горки для катания, на которые родителям не рекомендуют отпускать детей, сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ «Мособлпожспас» Альберт Леднев.

В Подольске после того, как выпадет снег увеличиваются очереди в травматологических пунктах. Чаще всего из-за неудачного катания со снежных горок. Самые распространенные травмы с наступлением зимы – это переломы ног и рук, реже копчика, головы и позвоночника. В большинстве случаев все заканчивается ушибами и растяжениями. Огнеборцы и спасатели проводят в этих местах предупредительно-профилактические мероприятия, беседуют с жителями, предупреждают об опасности. Но зимой желающих прокатиться там меньше не становится.

Опасные и вместе с тем популярные у жителей округа горки находятся в разных частях округа. В парке имени Виктора Талалихина горка опасна тем, что внизу протекает река Пахра, есть кусты и деревья на береговой полосе. В поселке Дубровицы над Певческим полем горка также находится над рекой Пахрой, при скатывании с нее можно врезаться в кусты и деревья, выехать на неокрепший лед.

В микрорайоне Климовск на улице 17 лет РККА люди катаются со склонов над рекой Петрицей, там можно врезаться в кусты и деревья и провалиться под лед.

Недавно в список опасных горок добавили раскатанный жителями съезд в поселке Кузнечики в парке Победы имени Виктора Талалихина. В сети появилось видео, как дети съезжают оттуда на снегокате и попадают на проезжую часть дороги. Водитель еле успел затормозить.