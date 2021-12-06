РИАМО - 6 дек. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2215 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в городском округе Пушкинский (203), Балашихе (162), Ступине (150), Одинцовском округе (143), Коломне (140), Королеве (138) и Истре (114), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

89 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Люберцах, 83 – в Раменском округе, 77 – в Сергиево-Посадском округе, 71 – в Орехово-Зуевском округе, 70 – в Чехове, 66 – в Домодедове, 62 – в Подольске, по 59 – в Дмитровском округе и Красногорске, 56 – в Жуковском, 47 – в Воскресенске, 41 – в Шатуре, 38 – в Лобне, 34 – в Долгопрудном.

По 27 случаев выявили в Клину, 25 – в Луховицах, по 24 – в Зарайске и Серпухове, 23 – в Егорьевске, 22 – в Ивантеевке, 20 – в Волоколамском округе, по 19 – в Реутове и Протвине, 16 – в Шаховской, по 14 – в Кашире и Пущине, 11 – в Мытищах.

Еще 9 случаев заболевания зарегистрировано в Серебряных Прудах, 8 – в Рузском округе, 7 – в Дзержинском, по 6 – в Щелкове и Лотошине, 4 – в Озерах, по 3 – в Солнечногорске и Электрогорске, по 2 – в Талдомском округе, Наро-Фоминском округе и Краснознаменске, по 1 – в Богородском округе, Лыткарине и Химках.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Можайском округе, Ленинском округе, Бронницах, Власихе, Дубне, Звездном городке, Котельниках, Красноармейске, Лосино-Петровском, Молодежном, Павловском Посаде, Рошале, Фрязине, Черноголовке и Электростали.

С начала пандемии в Московской области выявлено 601 248 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 775 человек, выздоровели и выписались 533 098 граждан.

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