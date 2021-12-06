РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Более 20 детей с коронавирусной инфекцией проходят лечение в инфекционном отделении Красногорской горбольницы №2, перепрофилированной под «красную зону», сообщила директор лечебного учреждения Елена Морозова.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

«По состоянию на 6 декабря в стационаре с диагнозом Covid-19 находятся 23 ребенка. За истекшую неделю поступило 35, выбыло 40. Под наблюдением на дому с коронавирусной инфекцией 653 человека, в том числе 123 ребенка», – сказала Морозова.

Она добавила, что за прошлую неделю Covid-19 диагностировали у 304 человек, в том числе у 72 детей.

«За истекшую неделю поступило 7364 вызова, из них 586 – за последние сутки. Работало 28 бригад неотложной помощи», – отметила Морозова.

В подразделениях городской больницы №2 вакцинацию от коронавируса прошли 1279 человек, от гриппа – 864 человека.

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