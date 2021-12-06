РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 дек. Турнир по арчеритагу состоялся в Гидрометеорологическом техникуме в микрорайоне Кучино Балашихи, в соревнованиях приняли участие 6 команд волонтеров городского округа, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Арчеритаг — командная игра, где бонусом к стрельбе из лука идут элементы пейнтбола и лазертага. Игроков вооружают спортивным луком и стрелами с мягкими наконечниками. Конечная цель — набрать максимальное количество очков, попав в соперника или выбив мишень на щите другой команды.

В меткости соревновались опытные команды «Волонтеры Балашихи», «Молодежный парламент», «Гидромет», «Зеленая волна Балашихи», победители прошлогоднего турнира — «Непоседы», а также новички из Ногинского колледжа — команда «102». Участники команд— ребята в возрасте от 16 до 18 лет.

К концу текущего года количество волонтеров Балашихи выросло до 700 человек. Они готовят подарки и организуют представления для подопечных Центра особенных детей «Лучик», Общественной организации инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех», реабилитационного центра «Росинка», помогают пожилым жителям Балашихи.