РИАМО - 6 дек. Новый стандарт работы управляющих компаний, который вводится в Подмосковье, позволит изменить в лучшую сторону весь облик коммунального хозяйства в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье запустили пилотный проект по реорганизации работы управляющих компаний. Новый стандарт подразумевает создание комфортных офисов под брендом «Наш дом» и тесное общение коммунальщиков с жителями в соцсетях и общедомовых чатах. Участниками пилотного проекта стали 10 компаний, по всему региону данная работа должна завершиться до сентября 2022 года.

«Я говорил о статусе сервисных компаний, каждая управляющая компания должна добросовестно работать. Экопункты, плазма, вендинговые аппараты (в офисах УК - ред.) - это прекрасно. <...> Хочу сказать спасибо сотрудникам, что меняете облик, стереотипы коммунального хозяйства. Вы делаете очень важную работу», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Губернатор отметил, что сотрудникам УК важно наладить электронное взаимодействие с жителями, работать в домовых чатах, оперативно отвечать по электронной почте.

«Наша задача - сделать так, чтобы детские площадки были единственным поводом приходить в стены управляющих компаний. Остальное должно происходить в «цифре», - заключил Воробьев.

Удобные офисы и чаты с жителями: УК в Подмосковье переходят на новый стандарт работы>>