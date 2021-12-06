РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В Подольске полицейские задержали 52-летнюю женщину, подозреваемую в краже мобильного телефона, забытого в кассовой зоне продовольственного магазина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 21-летней местной жительницы о том, что неизвестная похитила принадлежащий ей мобильный телефон. Пострадавшая оставила его в кассовой зоне продовольственного магазина на бульваре 65-летия Победы. Сумма материального ущерба составила более 50 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 52-летнюю местную жительницу, у которой изъяли похищенное имущество.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cт. 158 УК РФ (кража). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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