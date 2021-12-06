РИАМО - 6 дек. Сразу для нескольких городских округов Московской области будет закуплено 6 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщила зампред правительства области - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Как рассказала Стригункова на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов, мобильный ФАП обойдется намного дешевле стационарного и за день он сможет обслуживать более 35 человек.

Такие мобильные пункты планируют закупить для Раменского и Сергиево-Посадского городских округов. А также для городских округов Ступино, Луховицы и Орехово-Зуево.

Стоимость мобильного ФАП составляет около 19 млн рублей, а строительство стационарного почти 5 млн рублей. Соответственно, у стационарного охват около 3-4 населенных пунктов, а у мобильного более 5 территорий с удалением друг от друга более 6 км.

В регионе уже есть около 50 мобильных ФАПов, 8 из них осуществляют около 16-30 выездов в месяц.

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