РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Свыше 80 новых пациентов с Covid-19 принял стационар в подмосковном Красногорске за неделю, сообщила главный врач первой городской больницы Анжелика Евзерихина.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

«Стационар работает в штатном режиме. Поступило 866 пациентов и столько же выписано. В ковидный стационар на улице Речной за неделю поступил 81 пациент, выписано 99. На утро – 139 пациентов, места есть как в отделениях, так и в реанимации», - сообщила Евзерихина.

Она добавила, что за неделю амбулаторная служба больницы взяла 2 211 мазков для ПЦР-анализа на коронавирусную инфекцию, это на 376 больше чем неделей ранее.

Ежедневно на вызовах работало от 14 до 29 бригад неотложной помощи – в зависимости от потребности. Почти на 1,3 тыс. по сравнению с прошлой неделей увеличилось количество вызовов и достигло 3 566.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>