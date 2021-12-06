РИАМО - 6 дек. 7 декабря на столицу обрушится снегопад, который окажется настолько сильным, что может побить рекорд 1949 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

7 декабря 1949 года на базовой метеостанции ВДНХ выпало 12,7 мм, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю. Примечательно, что в этом году 7 декабря может выпасть больше осадков.

«Причиной тому станет ложбина балканского циклона, благодаря чему произойдет вторжение теплого и влажного средиземноморского воздуха, который столкнувшись с континентальным холодом спровоцирует рождение мощных снеговых туч», – написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Он пояснил, что снег пойдет в ночь на вторник. Уже к утру ожидаются снегопада и метель. Самый мощный снегопад пройдет с 9:00 до 15:00: в это время видимость ухудшится до 500-1 тыс. м. Такие сугробы в Москве ожидаются раз в пятилетку.

Также во вторник прогнозируется налипание снега, а на дорогах ожидаются заторы. Есть вероятность в отмене или задержке авиарейсов. Снегопад прекратится к вечеру – осадки перейдут в мокрый снег или дождь.

За сутки общее количество осадков может составит от 9 до 14 мм, а это около 1/5 от месячной нормы. Согласно статистике, наиболее сильные осадки в этот день фиксировались только в 1949 году (12,7 мм) и 1955 году (8,2 мм).

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