РИАМО - 6 дек. В Подмосковье запустили пилотный проект по реорганизации работы управляющих компаний. Они будут функционировать в соответствии с новым областным стандартом, который подразумевает создание комфортных офисов и более тесное и дружелюбное общение коммунальщиков с жителями. Новый стандарт представил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в ходе оперативного совещания, которое провел глава региона Андрей Воробьев.

Начало перемен

В Подмосковье насчитывается 53 тыс. многоквартирных домов, их обслуживанием занимаются 890 управляющих компаний. Участниками пилотного проекта по реорганизации работы УК стали 10 сервисных компаний из 10 муниципалитетов региона.

«Мы решили сосредоточить свои усилия и в этом году привести 10 муниципалитетов, 10 сервисных компаний к нашему областному стандарту, чтобы все частные и муниципальные управляющие компании в 2022 году имели тот ориентир, к которому можно подтянуться», - сказал Хромушин.

Он отметил, что участниками пилотного проекта стали МУП «Жилищник г. о. Химки», АО «Одинцовская теплосеть», МУП «Водоканал» Подольска, МПКХ «Шаховская», АО «Люберецкая теплосеть», МУП «Межрайонный Щелковский водоканал», АО «Водоканал-Мытищи», МУП «Видновское ПТО ГХ», МУП «Балашихинский водоканал», АО «Красногорская теплосеть».

«Плюс сервисных компаний в том, что они уже управляют коммунальными системами, у них большой объем собственной техники, в штате работают мотивированные, опытные специалисты, зачастую целыми династиями», - уточнил Хромушин.

Под единым брендом

По словам Хромушина, в рамках реорганизации разработаны требования к офисам УК, которые учитывают интересы и потребности жителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы ввели единый бренд «Наш дом», (согласно новому стандарту - ред.) необходимо наличие стандартной фирменной вывески, указателей, безбарьерной среды. Должна быть колясочная, парковка для велосипедов, вендинговые аппараты, экопункты для приема тары. При возможности там должна быть детская игровая комната», - сказал Хромушин.

Он добавил, что стандартом также предусмотрена активная работа сотрудников управляющих компаний в соцсетях и общедомовых чатах. При этом важно, чтобы представители УК соблюдали цифровой этикет и помогали избегать конфликтных ситуаций. Жильцов, в том числе, необходимо информировать о планах на ремонт.

«Важный вопрос - проведение не менее двух собраний в электронном виде - по ежегодному утверждению плана текущего ремонта в начале года и приемке текущего ремонта в конце года, чтобы жители понимали, какие работы ведутся в их доме», - подчеркнул вице-губернатор.

Хромушин отметил, что каждая управляющая компания, которая попадает в режим сервисной, должна иметь типовой сайт и раздаточные материалы для информирования жителей.

Пример для остальных

По словам Хромушина, МУП «Жилищник г. о. Химки», АО «Одинцовская теплосеть» и МУП «Водоканал» Подольска уже полностью реорганизовали свою работу.

«Там готовы новые офисы, отработаны все вопросы, связанные с электронным общением с жителями», - уточнил он.

МПКХ «Шаховская», АО «Люберецкая теплосеть», МУП «Межрайонный Щелковский водоканал» завершили реорганизацию на 70%, они закончат данную работу в текущем году, а оставшиеся четыре компании - в январе. Впоследствии эту практику распространят на всю Московскую область.

«Остальные органы местного самоуправления до конца декабря должны утвердить дорожные карты по созданию таких сервисных компаний. И до 1 сентября (2022 года - ред.) все мероприятия провести», - уточнил Хромушин.

В результате в каждом городском округе Подмосковья будет своя сервисная компания, показатели их работы власти планируют включить в число критериев рейтинга муниципальных образований.

«В итоге на них будут ориентироваться и частники, и муниципальные компании, которые работают на территории», - заключил Хромушин.