РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Свыше 1,8 тыс. обращений поступило в полицию подмосковного Красногорска с 29 ноября по 6 декабря, сообщил представитель УМВД России по горокругу.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

«С 29 ноября по 6 декабря зарегистрировано 1 817 сообщений, из них по системе 112 – 704», - сообщил представитель.

За неделю в округе возбудили 17 уголовных дел, раскрыли 11 ранее совершенных преступлений.

110 обращений поступило в подмосковный ЦУР по вопросам безопасности в ноябре>>