РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 дек. Работники 201-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактический рейд на реке Пехорке в Балашихе, жителям городского округа напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности вблизи и на водоемах в зимний период, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели исследовали участки, где на поверхности воды образовался лед, проверили наличие и состояние предупреждающих транспарантов. Особое внимание в ходе рейда было уделено местам, где на обледенелых склонах рек могут кататься дети.

Работники провели профилактические беседы с жителями и раздали им 80 памяток о правилах безопасности на водоемах в зимний период