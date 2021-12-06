РИАМО - 6 дек. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что более 5,7 млн москвичей вакцинировались от коронавируса за 2021 год, сообщает Федеральное агентство новостей.

Она также добавила, что прививку от Covid-19 в столице сделали 1,4 млн пожилых людей. При этом поставили хотя бы первую дозу вакцины свыше миллиона жителей Москвы старше 60 лет.

«За прошедший год в Москве вакцинировались уже более 5,7 млн человек, свыше 680 тыс. прошли повторную вакцинацию», – сказала Ракова журналистам.

Вирусологи и врачи считают вакцинацию единственным способом победить пандемию коронавируса и вернуться к нормальному образу жизни.

За прошедшие сутки в Москве подтвердили 3134 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в городе всего зарегистрировали 1 966 374 случаев заболевания.

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