РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Свыше 1,2 тыс. человек задействованы в уборке и благоустройстве территории подмосковного Красногорска в понедельник, сообщили «РИАМО в Красногорске» в пресс-службе администрации муниципалитета.

«С 5:00 утра ведется уборка и обработка территории противогололедными материалами. Особое внимание уделяется местам общего пользования и аварийно-опасным участкам», - говорится в сообщении.

В уборке и благоустройстве территории задействованы 1 228 рабочих и дворников и 107 единиц техники.

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