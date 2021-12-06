РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. В городском округе Люберцы с 29 ноября по 5 декабря вывезли 170 кубометров снега, сообщил начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета Олег Шиховцев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«В рамках зимнего содержания автомобильных дорог проводились плановые работы по противогололедной обработке и очистке проезжих частей, автомобильных дорог, пешеходных переходов и тротуаров. За отчетный период дорожными службами вывезено 170 кубометров снега и 27 кубометров мусора», - сказал Шиховцев.

Также в горокруге вырубили 2 и опилили 6 деревьев. В плановых работах по содержанию дорог задействовали 130 человек и 89 единиц спецтехники. На портал «Добродел» и в соцсети поступило 39 обращений жителей.

Шиховцев добавил, что с 29 ноября по 5 декабря на штрафстоянку переместили 139 автомобилей, 199 водителей привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 834 тыс. рублей.