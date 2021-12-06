РИАМО - 6 дек. Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что россияне не будут шутить над здоровьем других, а также о вере других людей, сообщает Газета.ru.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек. Все респонденты были старше 18 лет.

Согласно данным исследования, 91% респондентов считают неуместными шутки об особенностях здоровья, а 80% — о церкви.

Кроме того, 69% опрошенных сообщили, что также нельзя шутить над национальными особенностями и традициями других народов. А еще предметом шутки не может служить история.

77% негативно относятся к черному юмору, а 5% опрошенным такие шутки оказались по душе.

А еще 63% рассказали, что шутить можно про отношения на работе и про проблемы в стране.