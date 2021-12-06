РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 дек. Официальное открытие новогодней площади в Домодедове состоится 18 декабря в 19:00, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Для жителей будут работать горки, теплый пункт проката, кафе, туалеты, ячейки для хранения вещей. Также каждый желающий сможет приобрести сувенирную продукцию Домодедова.

В 20:00 в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» жителей ждет шоу «Ледниковый период» Ильи Авербуха. На лед выйдут: Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Максим Шабалин, Евгения Медведева, Татьяна Волосожар.

В связи с подготовкой к выступлению артистов в этот день каток будет закрыт для посещения.

В тестовом режиме каток начнет работать с 11 декабря ежедневно с 10:00 до 22:00. Для комфорта жителей и избежания образования очередей будет работать предварительная запись на сайте parkidomodedovo.ru. Между сеансами каток будут заливать водой и приводить в порядок.

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