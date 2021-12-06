РИАМО - 6 дек. В Московской области постоянно ведутся работы для повышения эффективности фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщила зампред правительства области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Для повышения эффективности ФАП и расширения их функциональности мы ведем удаленную запись на прием, эта опция доступна в 74% ФАПов. Мы подключили интернет в 95% ФАПов, оснастили их компьютерами», – сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что также добавлена возможность сдачи экспресс-анализов. Еще планируется ввести возможность выдачи льготных лекарств для жителей, которые выписывает врач в поликлинике. Она будет направлять препараты для выдачи в ближайший ФАП по месту жительства пациента.

В 2021 году в регионе провели ремонтные работы в рамках текущего программы ремонта объектов здравоохранения. Уже отремонтировано 7 ФАПов.​

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