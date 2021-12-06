РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья сотрудники Госавтоинспекции Подольска совместно с представителем уполномоченного по правам человека в Подольске, пенсионного фонда и другими некоммерческими организациями посетили общественную организацию «Всероссийское общество инвалидов».

В ходе беседы спикеры рассказали об основных аспектах оказания квалифицированной юридической помощи, наиболее распространенных способах телефонного мошенничества. Также напомнили правила безопасного поведения на дороге пешеходов в зимний период. Применение световозвращателей также стало одной из главных тем встречи. Их наличие на верхней одежде увеличивает возможность стать более заметным в темное время суток. Участники смогли задать вопросы и получить исчерпывающие ответы.

Кроме того, автоинспекторы провели мероприятие в Московском областном региональном отделении общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Тотальная коммуникация с использованием всех способов общения с глухими позволила автоинспекторам провести полноценную беседу с людьми, имеющими нарушение слуха. Полицейские напомнили участникам мероприятия правила безопасного перехода проезжей части, использования световозвращающих элементов на одежде и поведения пассажиров в общественном и личном транспорте.

В завершение мероприятий все участники получили световозвращающие браслеты, тематические листовки и сфотографировались с тематическим хештегом и надписью с дактильной азбукой «Будьте внимательны!». Тем самым призвали других инвалидов с ограничениями слуха быть внимательнее на дороге.

Новые правила освидетельствования водителей: что изменится в порядке выдачи медсправок>>