РИАМО - 6 дек. С начала года более 1,9 тыс. благодарностей от жителей Подмосковья поступило в региональный Госадмтехнадзор, больше всего писем пришло от жителей Одинцовского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Для того, чтобы поблагодарить инспекторов за их работу, жители пользовались соцсетями, электронной почтой, а также через порталом «Добродел».

Больше всего благодарностей пришло на электронную почту — 1187 писем, при этом 759 сообщений поступило на портал «Добродел».

«Наибольшее количество благодарностей в службу пришло от жителей Одинцова (98), из городских округов Дубна и Талдомский (70), Дмитровский (62), Коломны (69), Подольска (54)», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Также с начала года в Подмосковье устранили свыше 1430 нарушений вдоль вылетных магистралей.