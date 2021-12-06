РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 дек. Главный каток на площади 30-летия Победы в Домодедове начнет работать в тестовом режиме 11 декабря, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Для комфорта жителей и избежания образования очередей будет работать предварительная запись на сайте parkidomodedovo.ru. Между сеансами каток будут заливать водой и приводить в порядок.

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