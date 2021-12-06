РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. В городском округе Люберцы с 29 ноября по 5 декабря отремонтировали ямы общей площадью 125 кв. м, сообщил в понедельник на еженедельном оперативном совещании начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета Олег Шиховцев.

«В рамках зимнего содержания выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог и проездов. Общая площадь ремонта составила 125 кв. м», - сказал Шиховцев.

Также на улице Космонавтов установили «лежачие полицейские».