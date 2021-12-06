РИАМО - 6 дек. Во всех субъектах России проходит эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства, во время которого проводится тестирование специального мобильного приложения, содержащего электронную копию регистрационного документа на автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Московской области.

Эксперимент проводит МВД России совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В ходе его проведения водители по требованию сотрудников полиции предъявляют для проверки мобильное приложение, содержащее графическое отображение свидетельства о регистрации транспортного средства и информацию о нем. Проверка осуществляется с помощью мобильного устройства сотрудников Госавтоинспекции через считывание QR-кода.

Мобильное приложение «Госуслуги.Авто», позволяющее хранить и предъявлять в электронном виде свидетельство о регистрации транспортного средства, в настоящее время доступно для скачивания всем желающим.

Сотрудники полиции проверяют электронные документы с помощью мобильных устройств с установленным на них сертифицированным программным обеспечением.

При этом Госавтоинспекция отмечает, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде.

Эта обязанность закреплена в пункте 2.1.1 правил дорожного движения Российской Федерации, где определен перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки.

Управление транспортными средствами без документов, предусмотренных ПДД, а также каких-либо изменений в правовом поле на период тестирования не планируется. Сотрудники полиции вправе требовать для проверки оригиналы документов после предъявления их электронных копий.

Если эксперимент будет реализован успешно, то может быть рассмотрен вопрос о применении такого подхода для иных видов используемых водителями документов.