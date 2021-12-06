РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Климовский отдел ЗАГС Подольска напомнил жителям о праве вносить изменения в записи актов гражданского состояния, для этого потребуется заявление и ряд документов, сообщает администрация округа.

По общему правилу записи актов гражданского состояния должны быть неизменными. Эта стабильность записей лишний раз подчеркивает их правовое значение. Вместе с тем в ряде случаев у граждан возникает необходимость внесения изменений в составленные записи актов.

Правила внесения изменений в записи актов гражданского состояния регламентируются ФЗ от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». В соответствии с действующим законодательством, изменения вносятся по заявлению гражданина и при предъявлении подтверждающих документов.

Акты гражданского состояния - действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан. К ним относятся рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть.

За более подробной консультацией можно обратиться в Климовский отдел ЗАГС по телефону: 8(496)762-69-07.