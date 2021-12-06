РИАМО - 6 дек. Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство музея искусств (филиала «Эрмитажа»), он будет расположен на территории реорганизуемой промзоны «ЗИЛ», сообщается на сайте ведомства.

Музей будет построен в районе Даниловский на Автозаводской улице, вл. 23/4. В здании будет находиться филиал «Эрмитажа».

«Срок действия разрешения на строительство – до 12 марта 2023 года. Выданное разрешение позволит застройщику ООО «ЛСР. Объект-М» приступить к работам», – уточнил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Общая площадь 5-этажного здания составит 12,1 тыс. кв. м. Там будут находиться выставочные залы, магазин, конференц-зал, интерактивная зона, ресторан и кафе, а также открытая летняя терраса. Кроме того, предусмотрен подземный паркинг.

«После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлена программа проверок музея искусств на весь период строительства», – подчеркнул Войстратенко.

Он добавил, что проверки также будут проводить специализированные управления, Центр экспертиз. Специалисты выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований.

Ранее была согласована архитектурная концепция здания столичного филиала «Эрмитажа». Это будет «здание-куб», которое представит собой сетку из металлических конструкций, стилизованных под медь.