РИАМО - 6 дек. Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство музея искусств (филиала «Эрмитажа»), он будет расположен на территории реорганизуемой промзоны «ЗИЛ», сообщается на сайте ведомства.
Музей будет построен в районе Даниловский на Автозаводской улице, вл. 23/4. В здании будет находиться филиал «Эрмитажа».
Общая площадь 5-этажного здания составит 12,1 тыс. кв. м. Там будут находиться выставочные залы, магазин, конференц-зал, интерактивная зона, ресторан и кафе, а также открытая летняя терраса. Кроме того, предусмотрен подземный паркинг.
«После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлена программа проверок музея искусств на весь период строительства», – подчеркнул Войстратенко.
Он добавил, что проверки также будут проводить специализированные управления, Центр экспертиз. Специалисты выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований.
Ранее была согласована архитектурная концепция здания столичного филиала «Эрмитажа». Это будет «здание-куб», которое представит собой сетку из металлических конструкций, стилизованных под медь.
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