РИАМО - 6 дек. В Московской области контроль уборки дорог с 1 ноября ведет специальный штаб. Проверка работы уборочной техники ведется круглосуточно, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Гержик.

Штаб проверяет выход техники и маршрутов ее движения, проводит обследование дорог и контролирует устранение выявленных замечаний. Также специалисты штаба проверяют объемы проведенной работы в СКПДИ и контролируют оперативность реагирования на жалобы жителей.

«В те пиковые моменты, когда были большие снегопады, на дорожной сети работало более 3600 единиц техники и 400 300 дорожных рабочих. Все факты выхода техники подтверждены системой РНИС и СКПДИ, а также выездными проверками. В снегопад выход техники превышает в два раза те объемы, которые обычно используются при регламентной уборке», – добавил Гержик на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Контроль за работой уборочной техники ведется автоматически. По проведенному анализу данных, занесенных в СКПДИ, лучшими в Московской области стали Зарайск, Егорьевск, Люберцы, Чехов и Красногорск. Не внесли никаких данных в систему руководство Жуковского, Звездного городка, Краснознаменска, Лобни, Лотошина и Черноголовки.