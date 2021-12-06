РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 дек. 11 декабря в магазине «Декатлон» в Королеве пройдет заключительная в этом году городская экоакция «Бумаге вторую жизнь». Сдать макулатуру можно с 12:00 до 18:00, сообщается в Instagram-аккаунте молодежного центра «Космос».

Волонтеры принимают крышечки от пластиковых бутылок, книги, тетради, газеты, журналы, рекламные буклеты, картон, гофрокартон, бумажную обрезь, архивы. Не примут на акции туалетную бумагу, ячейки для яиц, бумажные салфетки, ламинированную бумагу, коробки для пиццы.

Все собранное вторсырье отправится на переработку и конвертируется в экобаллы, за счет которых будут приобретены расходные материалы для детского отделения Центральной городской больницы.