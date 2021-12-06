РИАМО - 6 дек. Суд в Москве рассмотрит 90 протоколов в отношении певца Филиппа Киркорова о неуплате штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба Таганского районного суда.

«К мировому судье судебного участка № 422 <...> поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных <...> в отношении Киркорова Филиппа Бедросовича по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ», – сообщили в суде.

Артисту грозит штраф в двукратном размере суммы неуплаченного. Кроме того, шоумена могут арестовать на срок до 15 суток или назначить обязательные работы на срок до 50 часов.

Ранее суд в столице оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на 1 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди малолетних. Причиной этому могла стать трансляция церемонии вручения музыкальной премии канала «Муз-ТВ», которую Роскомнадзор проверял на наличие пропаганды ЛГБТ.

Решение о проверке записи церемонии было принято Роскомнадзором в связи с внешним видом участников мероприятия. Так, Филипп Киркоров совместно с артистом Давидом Манукяном, одевшись в свадебные фраки, приехали на мероприятие на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин с цветами в руках.