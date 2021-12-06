РИАМО - 6 дек. В Кашире завершилось благоустройство городского парка, теперь там есть детский автогородок, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Работы проходили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды».

Новая площадка для детских игр появилась в микрорайоне Кашира-2. У детей теперь есть миниатюрная импровизированная трасса. Благодаря площадке ребята смогут не только кататься, но и вместе с тем изучать правила дорожного движения.

Площадка практически полностью имитирует условия реального дорожного движения. Для повышения реалистичности в автогородке смонтированы тематические площадки: детская заправка, автосервис, больница, качели и даже пост полиции. Отдельное внимание было уделено исторической составляющей Каширы.

«Развитие парков, обновление инфраструктуры с акцентом на современные потребности – та задача, на которую мы ориентируемся, реализуя перемены в Подмосковье. В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» обновили парковую инфраструктуру в 18 парках культуры и отдыха», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.