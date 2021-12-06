С 1 марта 2022 года в России начнет действовать новый порядок выдачи медицинских справок для автомобилистов. Согласно документу, подозрительное поведение водителя на приеме у нарколога, будь то повышенная потливость, заторможенность или расширение зрачков, станет поводом для назначения дополнительного обследования. В том, что ждет российских автомобилистов при получении медсправок, разбирался корреспондент РИАМО.

Особенности нового порядка

В конце ноября стало известно, что Минздрав России разработал проект новой процедуры получения медицинских справок для водителей и кандидатов в водители. Новый порядок утвердили 2 декабря. Он вступит в силу 1 марта 2022 года.

Согласно законопроекту, теперь в случае, если автолюбитель имеет признаки наркологических расстройств, ему придется пройти лабораторные исследования, чтобы получить справку.

Направлять на исследование будут наркологи в том случае, если они заметят у пришедшего на прием человека следы уколов, повышенную потливость, слишком низкий пульс и другие клинические признаки наркомании.

Кроме того, в законопроекте прописан новый регламент процедуры исследования мочи на содержание в ней наркотических веществ. Ряд водителей будут отправлять на лабораторный анализ вне зависимости от результата экспресс-теста – решение об этом также будет принимать врач-нарколог. Основанием могут служить неадекватное поведение, заторможенность, учащение или замедление дыхания, сужение или расширение зрачков и другие признаки, зафиксированные специалистом.

Кроме того, объем медобследований для некоторых категорий водителей увеличат. Речь, в частности, идет об автолюбителях, которых ранее лишили прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Также основанием для дополнительной проверки может стать отказ от медицинского освидетельствования. Таким гражданам будет необходимо сдать анализы мочи и крови. При этом, если водителю медсправка нужна из-за окончания срока действия прав или из-за потери данного документа, то сдавать дополнительные анализы ему не придется.

О том, что Минздрав России подготовил новые правила медосвидетельствования для водителей, сообщалось еще в 2019 году. Однако позже документ отправили на доработку. Так, из его нынешней версии исчезло упоминание дорогостоящего CDT-исследования на алкоголизм. CDT – это карбогидрат-дефицитный трансферрин, маркер в сыворотке крови, указывающий на хроническое злоупотребление алкоголем.

Перспективы отмены обязательного техосмотра: станет ли больше аварий на дорогах>>

Шестилетний регламент

Как рассказал РИАМО управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы «Матюнин и Партнеры» Олег Матюнин, новый порядок выдачи медсправок для водителей будет действовать до 1 марта 2028 года. Качественное и количественное определение CDT в сыворотке крови в новых правилах заменили на лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя.

«Если у медицинской организации нет лицензий на проведение лабораторных исследований или соответствующего оборудования, она может привлечь государственную или муниципальную медицинскую организацию с лицензией и оборудованием», – объясняет Олег Матюнин.

По словам специалиста, в новых правилах указаны 18 клинических признаков, при наличии трех из которых должны быть проведены подтверждающие химико-токсикологические исследования (ХТИ) мочи вне зависимости от предварительных результатов. При этом документ устанавливает сроки доставки проб мочи в лабораторию и проведения подтверждающих ХТИ.

«Минздрав также регламентировал порядок внесения исправлений в медицинское заключение о наличии или отсутствии у автомобилистов или кандидатов в водители медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортными средствами», – говорит эксперт.

Новый документ запрещает вносить более двух исправлений в заключение. Кроме того, в нем прописан ряд технических моментов. В частности, урегулирован порядок записи нумерации медицинских заключений, а также проставления их серии и номера.

ОСАГО без техосмотра: эксперты — о новых правилах автострахования>>

Влияние субъективного фактора

По мнению доцента Департамента менеджмента и инноваций Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации и кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Плеханова Михаила Хачатуряна, необходимость ужесточения требований к получению медицинских справок о допуске к управлению автомобилем назрела давно.

«Количество ДТП, совершаемых в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, фиксируемое ежегодно, хоть и снижается последние пару лет, все равно требует изменения и ужесточения процедур медицинского освидетельствования», – считает специалист.

При этом предыдущая попытка ужесточить правила освидетельствования на употребление алкоголя для водителей оказалась неудачной. Она привела к образованию огромных очередей из желающих получить справки по старым правилам и потребовала вмешательства Президента, после которого сроки введения нормы были перенесены.

«В новой редакции положения о направлении на дополнительные анализы смягчены, их должны сдавать не все поголовно водители, а только те, кого врачи заподозрят по внешним признакам и результатам тестов», – говорит Михаил Хачатурян.

Как отмечает специалист, определенная доля субъективизма в таком решении присутствует, ведь каждый человек индивидуален. А проявления, по мнению врачей указывающие на регулярность злоупотребления алкоголем, на деле могут являться следствием употребления отдельных медицинских препаратов или признаками заболеваний, не препятствующих управлению автомобилем.

«Боятся, что права придется покупать»: москвичи о сдаче экзамена в ГИБДД по новым правилам>>

Выборочный подход

Сегодня мнения экспертов о том, к чему приведут новые правила медосвидетельствования водителей в России, разделились. Олег Матюнин считает, что новшества должны дисциплинировать врачей, проводящих освидетельствование.

«Тем не менее, в реализации новых правил самыми важным факторами останутся профессионализм медиков и качество организации исследований на местах», – отмечает эксперт.

В свою очередь, член правления Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, преподаватель кафедры «Автомобильный туризм» МГТУ Павел Садчиков указывает на то, что новые правила медосвидетельствования совершенно не учитывают столь важный фактор, как стаж вождения.

«Получается, что огромному количеству водителей, которым предстоит замена или получение прав либо их дополнительных категорий, чтобы пройти медкомиссию в 2022 году, тоже надо будет получить новые анализы. Это как-то неправильно», – говорит Садчиков.

По мнению собеседника РИАМО, новые анализы, введенные Минздравом, надо обязать сдавать три категории водителей. Во-первых, тех, кто получает права впервые. Во-вторых, участников аварий, но выборочно: если имело место неадекватное поведение или нелепость аварии. И, наконец, тех, кто попадает под подозрение при проверке прав на дорогах.

«Насколько будут эффективны принятые меры, покажет только время. Но без введения подобных мер невозможно решить задачу как минимизации числа ДТП в целом, так и аварий, совершенных водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», – заключает Михаил Хачатурян.

Как безопасно ездить зимой: советы для автомобилистов>>