РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. С 29 ноября по 5 декабря с региональных автомобильных дорог в городском округе Люберцы вывезено почти 250 куб. м мусора, сообщил начальник Раменского подразделения «Мосавтодора» Валерий Марисов в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«За отчетный период вывезено и утилизировано 248 кубометров мусора», - сказал Марисов.

Он добавил, что в подземном переходе на улице Гаршина 7 декабря завершат установку элементов освещения.

По словам Марисова, в рамках работ по содержанию и уборке региональных автодорог за неделю задействовали 47 человек и 37 единиц спецтехники.

Около 30 тыс куб м мусора вывезли из Люберец за минувшую неделю>>