РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Катки с естественным льдом планируют залить в подмосковном Красногорске до конца декабря, сообщил начальник управления физкультуры и спорта администрации горокруга Дмитрий Герман.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

«Заливка будет производиться при устойчивых отрицательных температурах ниже 5 градусов. По плану – к концу декабря все (катки – ред.) будут готовы», – сказал Герман.

В округе нынешней зимой запланирована заливка 37 катков. В настоящий момент работают катки с искусственным льдом в ЖК «Арт», микрорайоне Павшинская пойма, на стадионе «Зоркий».

Дмитрий Волков распорядился еще раз пересмотреть план и сделать катки на всех территориях, где на них есть запрос от жителей, в том числе в новых микрорайонах. В частности, он привел в пример ЖК «Красногорский микрорайон».

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что для организации катка не нужно больших финансовых вложений даже там, где нет спортивной коробки. Достаточно сформировать борта из снега и залить лед «дедовским» методом, доведя его до идеального состояния с помощью теплой воды и тряпки.

«Это важно. Надо ребятишек вытаскивать на улицы, чтобы они не сидели в гаджетах», – подчеркнул Волков.

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