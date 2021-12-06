РИАМО - 6 дек. Рабочие начали высаживать деревья на 2 участках в пойме реки Чермянки, которые будут входить в состав столичного «Парка Яуза», сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Создание «Парка Яуза» - самый крупный проект благоустройства в столице, его общая площадь составит более 350 га. Проект реализуется в несколько этапов, в результате будет создан самый протяженный экологический парк в Европе», - уточнил Бирюков.

По его словам, на сегодняшний день высаживаются крупномеры. Эти деревья украсят новый парк и дополнят зеленые насаждения на территории.

Он отметил, что всего в текущем году планируется высадить свыше 1,1 тыс. деревьев. На участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева посадят 429 деревьев, среди которых ели, резиста-вязы, березы, ивы и другие.

«Приступили к высадке крупномерных деревьев на участке вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова, здесь запланирована высадка почти 700 деревьев», - подчеркнул вице-мэр.

Он добавил, что на этой территории будут преобладать красный дуб, декоративные яблони, ели, белые ивы. Рабочие сажают деревья в возрасте от 10 до 20 лет, их высота - 2,5-5 м, обхват ствола - 25 см.

Бирюков рассказал, что новые деревья близки по породному составу к растущим в мегаполисе зеленым насаждениям. Также их адаптировали к климатической полосе и сложным условиям города.

«Весной на благоустроенном участке «Парка Яуза» от улицы Мусоргского до проезда Дежнева будет высажено более 6,6 тыс. кустарников, в том числе боярышник, калина, спирея японская, сирень, кизильник и чубушник», - перечислил заммэра.

По его словам, территорию парка, расположенную на участке вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова, также украсят свыше 7,6 тыс. кустарников.