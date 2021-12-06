РИАМО - 6 дек. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден будут общаться в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи во время видеопереговоров, которые намечены на 7 декабря, сообщает Газета.ru.

Предполагается, что встреча начнется в 18:00 по московскому времени. По словам пресс-секретаря российского лидера, в эфире покажут первые кадры общения двух глав государств.

«Разумеется это будут только первые кадры. Конечно, все общение будет производится в закрытом режиме», — сказал Песков.

Он также предположил, что разговор двух лидеров будет обстоятельным и продолжительным. Итогового заявления от Путина по итогов переговоров с Байденом на данный момент не планируется.

Ранее СМИ сообщали, что темой разговора станет ситуация вокруг Украины. В частности, Байден планирует сообщить Путину о свой обеспокоенности военной активностью России вблизи украинских границ и о поддержке, которую Вашингтон готов оказать Украине.