РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. Общий процент сбора за жилищно-коммунальные услуги за ноябрь в Люберцах составил 101%, сообщила в понедельник на еженедельном оперативном совещании руководитель управления МособлЕИРЦ по городскому округу Елена Мотыль.

За текущий период сбор составил 89%, за предыдущий – 12%, а за первые дни декабря собрано 7%.

«ЕПД за ноябрь доставлен до жителей в срок до 1 числа в рамках заключенных договорных отношений между управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Единый платежный документ за декабрь будет доставлен раньше привычных сроков. Это сделано для того, чтобы жители имели возможность встретить Новый год без долгов за жилищно-коммунальные услуги», - сказала Мотыль.

Жителям рекомендуют оплатить квитанцию за ноябрь до 10 декабря, передать показания счетчиков до 12 декабря, оплатить декабрьскую квитанцию до 28 декабря.

По словам Мотыль, с 29 ноября по 5 декабря поступило 5 обращений от жителей через системы ЕЦУР, «Добродел» и «Инцидент».